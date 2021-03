WandaVision, l'autrice ammette: 'Abbiamo tagliato la backstory di Agatha Arkness'

In attesa di novità su un eventuale ritorno di Kathryn Hahn nei panni di Agatha Arkness, la showrunner di WandaVision Jac Schaeffer ha rivelato che sono stati eliminati dalla serie diversi elementi della backstory del personaggio.

"Ha percepito la magia di Wanda ed è venuta a indagare. Non si trovava già a Westview. Ha percepito quello che definisce il bagliore residuo di numerosi incantesimi lanciati in una volta solo, ed è come... una succube" ha spiegato l'autrice durante una recente intervista (via Comicbook.com). "Viaggia alla ricerca di esseri potenti da cui assorbire il potere. Quindi sì, avevamo un sacco di idee su come l'ha trovata, cos'ha combinato e qual è stato il suo viaggio e tutto il resto. Queste cose non sono rientrate nello show perché era la mossa giusta, ma è stato utili per noi avere un po' di backstory in più. Quindi in sostanza sì, ha fiutato la situazione e si è presentata per capire cosa stava accadendo."

Un'occasione per sapere di più sul passato di Agatha potrebbe arrivare da Doctor Strange in the Multiverse of Madness, anche se - sempre che che sia effettivamente nel film - non sappiamo quanto spazio verrà dato al personaggio. Al momento, l'unica certezza è che la pellicola porterà avanti l'arco narrativo della Wanda di Elizabeth Olsen nel MCU.

