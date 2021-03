WandaVision, l'autrice confessa: 'Mephisto? Non sapevo nemmeno chi fosse'

Una serie come WandaVision, grazie anche alla pubblicazione di un episodio alla settimana, ha stimolato discussioni e teorie dei fan su ciò che di volta in volta sarebbe successo. Molto gettonata era l'idea che a un certo punto sarebbe apparso un villain come Mephisto. Erano in molti ad aver visto tutti i presupposti per una svolta del genere.

Tutto ciò, invece, non è successo, anche perché la showrunner di WandaVision, Jac Schaeffer, non aveva idea di chi fosse Mephisto. Lo ha candidamente ammesso lei stessa nel corso di una recente intervista.

"Non c'è mai stata nessuna intenzione cosciente da parte mia di creare una falsa pista su Mephisto, perché non sapevo chi fosse Mephisto prima di iniziare la promozione di WandaVision". Gli inidizi che molti fan avevano notato, quindi, erano involontari. "Perché abbiamo parlato così tanto del diavolo? Questa è una vera coincidenza" ha continuato Jac Schaeffer. "Non ne abbiamo mai parlato nelle nostre discussioni di sceneggiatura. Era chiaro a tutti noi che il cattivo della storia era il dolore. E poi il villain esterno è Agatha. Quindi, come spettatrice e come amante dello show e dei personaggi, non desideravo nient'altro che questo."

Nei giorni scorsi Jack Schaeffer ha spiegato anche i motivi di una trama non chiarita, e parlando di altri aspetti discussi di WandaVision, recentemente il regista Matt Shakman ha chiarito il destino degli attori degli spot.