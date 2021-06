WandaVision, l'autrice rivela: 'Agatha avrebbe dovuto fare da mentore a Wanda'

Il finale di WandaVision ci ha svelato che "it was Agatha all along", certo, ma siamo proprio sicuri che il personaggio interpretato da Katherine Hahn sia sempre stato concepito come negativo da parte dei creatori dello show? Le parole dell'autrice Jac Schaeffer, in effetti, sembrano andare nella direzione opposta.

Secondo quanto dichiarato da Schaeffer, che recentemente ha firmato un contratto della durata di 3 anni con Marvel Studios, Agatha era infatti stata pensata per fare da mentore alla povera Wanda: "Nelle nostre idee originarie Agatha avrebbe dovuto essere più una mentore per Wanda, un'esperta di magia. Una delle cose che non sono mai cambiate è che Wanda avrebbe dovuto dire addio a Visione sul finale. Nella sua versione iniziale, quell'addio avrebbe dovuto essere una sorta di incantesimo per porre fine a un legame e sarebbe stato collegato ad un incantesimo insegnatole da Agatha" ha spiegato l'autrice.

Schaeffer ha poi proseguito: "Alla fine abbiamo reso Agatha un'antagonista perché ne avevamo bisogno per la serie. Inoltre dalla writers room saltarono fuori idee per una magia del Caos più diversificata. Per un bel po' di tempo cercammo di creare una vera e propria dimensione del Caos, per poi lasciar perdere perché si rivelò non necessaria". E voi, avete apprezzato il modo in cui è stata gestita Agatha Harkness? Fatecelo sapere nei commenti! Elizabeth Olsen, intanto, ha ammesso di esser stata terrorizzata dallo stile sitcom di WandaVision.