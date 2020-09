WandaVision avrà anche altre stagioni? Tutto ciò che sappiamo sul progetto

Dopo che il trailer di WandaVision ha raggiunto il record di visualizzazioni, i fan attendono l'uscita della serie, che segnerà per l'universo Marvel il punto di partenza per i prossimi progetti. Abbiamo già trattato delle possibili connessioni tra WandaVision e il MCU. Oggi, invece, parleremo del futuro della serie su Scarlet Witch.

La serie, che sarà ambientata poco dopo gli eventi di Avengers: Endgame, seguirà le vicende di Wanda Maximoff e del suo tentativo di affrontare il lutto per la morte del suo amato Visione (Paul Bettany). Ancora non sappiamo se il personaggio, apparentemente vivo nella serie, sia stato creato da una visione di Wanda (Elizabeth Olsen), o se lei stessa sia vittima del potere di un altro personaggio, quell'Incubo pronto da tempo a fare il suo ingresso nell'MCU.

Lo show, inoltre, è già stato confermato che sarà direttamente collegato con la pellicola Doctor Strange nel multiverso della pazzia, previsto in uscita nel 2021, e nel quale proprio Scarlet Witch sarà uno dei protagonisti principali (o la villain?). Con queste premesse, è possibile fare delle teorie circa lo sviluppo che potrà seguire WandaVision, nel suo futuro su Disney+.

La serie è stata pensata per consentire un approfondimento utile per coprire eventuali buchi presenti tra l'ultimo film degli Avengers e la nuova pellicola incentrata sul personaggio interpretato da Benedict Cumberbatch, e al momento ci sembra difficile che WandaVision possa avere una seconda stagione, essendo stata concepita come una miniserie. Inoltre, sebbene ancora non siano chiare le dinamiche che intercorrono nelle relazioni tra Wanda e Visione, il fatto che Wanda (com'è ormai presumibile) possa perdere la testa e che possa rendersi conto del fatto che Visione sia morto, renderebbe complicato scrivere una seconda stagione.

Tuttavia, c'è una ragione che potrebbe portare lo showrunner Jac Schaeffer a ritornare sui propri passi: il successo della serie, preannunciato dal numero di fan interessati a vedere le vicende di Wanda, e che potrebbe essere al di sopra delle aspettative. Con una Wanda tra i personaggi più interessanti dell'MCU, i creatori potrebbero decidere per una prosecuzione dello show.

Cosa vi aspettate da WandaVision? Vorreste vedere più avventure incentrate su Scarlet? Fatecelo sapere nello spazio commenti!