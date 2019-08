WandaVision: il banner anticipa il prossimo costume di Scarlet

Nel poster ufficiale di WandaVision i fan, oltre ad ammirare l'atmosfera anni '50 della serie, hanno notato alcuni piccoli dettagli: dietro i due protagonisti è presente una strana figura e dalla TV sembra irradiarsi una particolare aurea. Il banner ci permette di distinguere meglio gli indizi presenti nella foto.

Nell'immagine, che potete trovare in calce alla notizia, possiamo vedere che l'ombra di Paul Bettany ha assunto la forma di Visione, mentre dietro Elizabeth Olsen notiamo il suo personaggio con quello che sembra un costume uscito proprio dalle pagine dei fumetti dedicati a Scarlet Witch.

Ovviamente non sappiamo ancora i motivi che porteranno la supereroina a cambiare il proprio look, quello che è certo è che la serie approfondirà la storia del personaggio dopo gli avvenimenti dell'ultimo film degli Avengers, anche se non è chiaro come possa essere presente Visione, sconfitto da Thanos.

Secondo le parole della showrunner, WandaVision avrà la stessa qualità dei vari film Marvel, questa affermazione ha entusiasmato gli animi dei fan del personaggio di Elizabeth Olsen, che dovranno aspettare la primavera 2021 per avere una risposta a tutti i loro dubbi. Ricordiamo inoltre che Wanda Maximoff sarà presente nel prossimo film con protagonista Benedict Cumberbatch intitolato Doctor Strange in the Multiverse of Madness.