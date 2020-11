WandaVision, Bettany: 'Preferirei stare nudo, piuttosto che mettere il costume di Visione'

I costumi dei supereroi sono sicuramente molto belli da vedere ma, sembra che non siano altrettanto comodi da indossare. Nonostante molti attori dicano che sia un onore indossarli, Paul Bettany di WandaVision ha di recente dichiarato che i costumi di scena sono un vero e proprio incubo.

L'attore che rivedremo nei panni di Visione ha di recente dichiarato di aver avuto serissime difficoltà a restare nei panni del supereroe, non solo per l'incredibile scomodità degli abiti ma, soprattutto per il caldo soffocante che ne deriva. Paul Bettany ha addirittura dichiarato che preferirebbe restare nudo, piuttosto che tornare ad indossare quegli abiti.

"Se potessi scegliere, sceglierei di stare nudo piuttosto che continuare ad indossare il costume di Visione. É veramente veramente scomodo".

Intanto finalmente abbiamo avuto la data in cui verrà rilasciata WandaVision. La serie approderà su Disney+ il prossimo gennaio. Nonostante molti altri show siano strettamente collegati a questo, il ritardo di WandaVision non dovrebbe avere un particolare impatto sull'MCU.

WandaVision presenterà, oltre a Bettany nei panni di Visione ed Elizabeth Olsen nei panni di Wanda Maximoff, il ritorno di Kat Dennings nei panni di Darcy Lewis e Randall Park nei panni di Jimmy Woo. Kathryn Hahn interpreterà la fastidiosa vicina della coppia, Agnes, mentre Teyonah Parris interpreterà la versione adulta di Monica Rambeau.