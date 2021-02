WandaVision, Billy e Tommy alle prese con Mjolnir e lo scudo di Cap in un nuovo video

I figli di Wanda sono uno degli elementi di maggior interesse in WandaVision: Billy e Tommy hanno sin da subito mostrato di avere del potenziale e, nell'attesa di scoprire quale sarà il loro effettivo ruolo nello sviluppo della trama, in tanti attendono con ansia il definitivo rivelarsi dei loro superpoteri.

Un accenno, in effetti, l'abbiamo avuto proprio con il sesto episodio di WandaVision, durante il quale i nostri hanno cominciato a prendere coscienza delle proprie capacità: un breve video apparso su Twitter, però, ci mostra i due pargoli di Scarlet e Visione alle prese con le armi simbolo di un paio di Avengers che, in quanto a superpoteri, hanno un filino di esperienza in più.

Stiamo parlando di Mjolnir e dello scudo di Captain America: nel breve filmato vediamo infatti i due gemelli ancora in tiro per Halloween, con uno dei due intento a colpire l'altro con il leggendario martello del Dio del Tuono mentre il secondo tenta di proteggersi con la celebre arma del mai dimenticato Steve Rogers (che, chissà, i due potrebbero avere addirittura modo di conoscere in futuro).

Negli ultimi episodi dello show, intanto, alcuni fan hanno notato alcuni collegamenti tra WandaVision e Nightmare, che diventa a questo punto uno dei papabili come prossimo villain; ecco, invece, quale easter egg si cela nel sesto episodio di WandaVision.