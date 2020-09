WandaVision: BossLogic condivide un inquietante poster dedicato allo show Disney

Abbiamo visto il primo trailer dedicato a WandaVision, dopo la sua condivisione i fan hanno creato numerose fan art dedicate allo show, tra le varie immagini vi segnaliamo anche il nuovo poster creato da BossLogic.

In calce alla notizia potete trovare il post condiviso sull'account Instagram del celebre artista, che ci mostra una scena inquietante ripresa direttamente dal trailer, i Wanda Maximoff e Visione sono seduti su un divano, sorridenti ma l'artista ha voluto mettere in risalto gli occhi rossi dei due, mentre sullo sfondo si può notare la figura del classico costume indossata dal personaggio di Elizabeth Olsen nei vari fumetti della Marvel. Il post ha riscosso un notevole successo, con oltre 84 mila Mi Piace e più di 500 commenti dei fan del MCU.

Ecco il commento di BossLogic: "Ho una teoria su WandaVision, Wanda è bloccata all'interno di un mondo o di una dimensione particolare creata dalla sua mente, e che lei considera la realtà. Nelle diverse puntate saranno mostrate varie linee temporali, che ci porteranno fino a Doctor Strange in the Multiverse of madness". Se non la avete ancora letta, vi segnaliamo la nostra analisi del trailer di WandaVision, serie che sarà disponibile su Disney+ nel corso degli ultimi mesi del 2020.