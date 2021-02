WandaVision, Bosslogic immagina Jimmy Woo in una serie tutta sua: il poster

Mentre attendiamo con insaziabile curiosità l'arrivo del sesto episodio di WandaVision su Disney+, BossLogic ci regala un suo nuovo artwork dove immagina l'arrivo della serie S.W.O.R.D. Chronicles<7b>, con tanto di logo dell'agenzia e con protagonista Randall Park nel ruolo di Jimmy Woo.

Randall Park ha dichiarato in precedenza a EW di essere "super disposto a prendere parte a uno show dedicato al suo personaggio", magari anche in stile X-Files. Da qui parte in realtà l'idea di BossLogic che potete ammirare in calce.

Oltre ad essere disposto a prendere parte a questo progetto da solista, comunque, l'attore ha anche rivelato di essere pronto per qualsiasi progetto futuro dei Marvel Studios: "Davvero, se mi chiamassero ci sarei per qualsiasi cosa, lo farei perché amo il Marvel Cinematic Ubiverse e anche le persone che ci lavorano sono grandiose. Sono persone davvero talentuose, intelligenti e gentili. Perciò se mi si presentasse l'opportunità di lavorare nuovamente in questo mondo, la coglierei in un batter d’occhio. Ma se finisse qui, sarei molto grato, specialmente per aver fatto parte di questo show".

Intanto in WandaVision crescono sempre di più i riferimenti ad House of M, il fumetto di il fumetto creato da Brian Michael Bendis su una realtà alternativa creata da Wanda Maximoff. Sono stai poi confermati dallo showrunner anche i legami tra WandaVision e i prossimi film dell'MCU.



E avete già letto la nostra teoria sulla vera identità di Agnes?