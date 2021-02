WandaVision fa il botto: adesso è ufficialmente la serie più popolare al mondo!

Che WandaVision fosse una serie particolarmente attesa lo si sapeva da tempo: lo sbarco di un franchise come il Marvel Cinematic Universe sul piccolo schermo crea inevitabilmente l'hype delle grandi occasioni e le tante teorie nate attorno allo show sin dal suo annuncio hanno ovviamente contribuito.

I risultati ottenuti dalla serie con Elizabeth Olsen e Paul Bettany, però, stanno probabilmente superando anche le più rosee delle aspettative: stando alle ultime stime, infatti, al momento nessuno show al mondo sembrerebbe godere della popolarità della prima serie targata Marvel Cinematic Universe.

Lo studio portato avanti da Parrot Analytics e pubblicato da Forbes ha incrociato i dati provenienti da più parti, dalle piattaforme streaming ai download pirata, passando per i post sui social e così via: a venirne fuori è stato il ritratto di una serie cresciuta costantemente sin dal primo episodio, al punto da scalare posizioni su posizioni (partendo dalla numero 35) fino ad arrivare, dopo il quinto episodio, a guardare dall'alto in basso praticamente tutti gli show concorrenti.

Insomma, i Marvel Studios sembrano davvero aver fatto centro: vedremo, a questo punto, se anche i successivi show sapranno rispettare le altissime aspettative. Una star della serie, intanto, ha messo in guardia i fan di WandaVision dagli spoiler; secondo alcuni, invece, il sesto episodio di WandaVision potrebbe aver rivelato il primo mutante dell'MCU.