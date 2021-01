WandaVision e il Bova Milk: cosa sono quelle bottiglie di latte presenti nella sigla?

La sigla di WandaVision, grazie al suo variare di episodio in episodio (almeno a quanto abbiamo visto finora), si sta già rivelando uno spazio in cui gli autori dello show possono sbizzarrirsi ad inserire easter-egg e riferimenti di vario genere al mondo di Wanda e Visione: un dettaglio, ad esempio, è già saltato all'occhio di molti fan.

Nel corso della sigla animata che ci introduce al secondo episodio di WandaVision, infatti, è possibile notare su alcuni scaffali delle bottiglie di Bova Milk, una marca di latte chiaramente inventata che, però, nasconde (neanche troppo) un riferimento ad un personaggio importantissimo per la nostra Scarlet Witch.

Come molti fan dei fumetti Marvel sapranno, infatti, Bova Ayrshire altri non era che la mucca antropomorfa partorita dalla geniale mente dell'Alto Rivoluzionario nell'ambito dell'operazione New Men tesa proprio alla creazione di razze animali geneticamente modificate. Bova era dunque una mucca dall'intelligenza e dai comportamenti umani, come Wanda ben sa: nei fumetti, infatti, la Bova Ayrshire funse da ostetrica proprio durante il parto di Scarlet Witch.

Vedremo, dunque, se questo Bova Milk resterà un semplice easter-egg o se ci saranno altre sorprese in tal senso nel corso dello show. Nel frattempo, WandaVision è già il progetto Marvel dal rating più alto di sempre; Paul Bettany, intanto, ha ricordato di esser stato convinto che Kevin Feige volesse licenziarlo prima di WandaVision.