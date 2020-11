WandaVision: Cardi B indossa il costume di Scarlett Witch per Halloween

Purtroppo WandaVision non arriverà a novembre, ma a quanto pare la nuova serie Disney+ ha già un nutrito numero di fan, tra i quali anche la nota rapper Cardi B.

"Sono molto in ritardo, ma mi sono svegliata davvero stanca, K mi ha tenuta occupata... comunque ecco SCARLETT WITCH", annuncia la cantante su Instagram.

Il costume, dotato di stivali, mantello e corsetto rossi, riprende in tutto e per tutto il look del personaggio interpretato da Elizabeth Olsen. Come abbiamo potuto vedere nel trailer di WandaVision si tratterà di una sorta di abito fatto a mano in occasione di una festa di quartiere, e l'iconico look anni '80, ripreso dai fumetti ufficiali, ha già conquistato tutti.

Chissà cosa avrà pensato la piccola figlia Kulture Kiari Cephus, che avrà sicuramente assistito alla preparazione dell'abito. Cardi B è diventata una vera icona della pop culture, per cui potrebbe essere davvero una fan Marvel, anche lei in attesa della fatidica data di uscita della nuova serie incentrata sulle imprese di Wanda Maximoff e Visione.

La rapper si è fatta fotografare anche in un sontuoso costume da Medusa in occasione di Halloween. Oltre che per il suo aspetto, è nota anche per la sua spontaneità e per il linguaggio alternativo che si è creata, diventato protagonista di un simpatico video di Star Wars a tema Cardi B.