WandaVision, chi è l'apicoltore? Proviamo a fare chiarezza

I primi episodi di WandaVision sono arrivati su Disney+ dopo una lunghissima attesa. I fan sono felicissimi di poter finalmente vedere all'opera Wanda Maximoff e Visione. I dubbi su questo serie sono sicuramente numerosi e uno dei tanti riguarda l'apicoltore.

Nei momenti finali del secondo episodio, Wanda e Visione escono per indagare su un rumore che hanno sentito. In quel momento notano un uomo misterioso che fugge dal tombino davanti alla loro casa. Tuttavia, questa l'uomo sembra brulicare di api e mosche.

Come molti di voi avranno sicuramente, sulla tuta appare un logo della SWORD ma, non è molto chiaro come mai sia stato posto li. La reazione di Wanda al personaggio, tuttavia, fa pensare agli spettatori che si tratti del cattivo principale o uno dei suoi scagnozzi. Non è ancora chiaro se il personaggio sia circondato precisamente da api o mosche. Nel caso della seconda tipologia di insetto, potrebbe esserci un riferimento a Mefisto e alla sua discesa agli inferi?

Nel caso in cui si tratti di api invece, potrebbe esserci un riferimento a Spidey Swarm, un nazista che ha il corpo fatto di api. Con la relazione di Wanda con il barone Von Strucker, non sembrerebbe poi così improbabile.

Grazie ai titoli di coda alla fine dell'episodio, sappiamo che il personaggio è interpretato fisicamente da Zac Henry, uno stuntman di lunga data per i Marvel Studios che ha preso parte ad Ant-Man and the Wasp, Avengers: Infinty War e Black Panther per citarne alcuni.

Intanto Paul Bettany ha assicurato che il finale di WandaVision sarà spettacolare. Le premesse ci sono tutte, non ci resta che attendere i prossimi episodi di WandaVision.