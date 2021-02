WandaVision: chi è in realtà Agnes? La nostra teoria

Uno dei misteri che stanno incuriosendo di più gli innumerevoli fan della sorprendente WandaVision su Disney+ è quello relativo al personaggio di Agnes, solare seppure un po' invadente vicina di casa dei coniugi Wanda e Visione interpretata nella serie live-action di Jac Schaeffer dalla fenomenale Kathryn Hahn.

Dopo un paio di episodi, infatti, è apparso chiaro come Agnes possa avere in verità un ruolo molto più fondamentale e centrale di quanto apparso finora, e in merito ci sono diversi indizi a dimostrarlo anche se magari in modo indiretto. Vi diremo di più: in questi lidi ci siamo anche fatti un'idea ben precisa di chi possa essere, e vogliamo andare ad analizzare la teoria sull'identità di Agnes proprio di seguito, riportandovi tutti i dettagli.



Dietro alla misteriosa Agnes potrebbe celarsi a nostro avviso Agatha Harkness, storico personaggio secondario Marvel creato direttamente da Stan Lee e Jack Kirby e strettamente legato nei fumetti a Wanda Maximoff e Visione, soprattutto in relazione ai Gemelli Timmy e Billy. L'indizio principale si cela prima di tutto nel nome, che appare visivamente e anche per assonanza come una precisa crasi del nome della strega Marvel: AGNES = AGatha HarkNESs.



Il secondo indizio è nella Bacheca degli Eventi e dei Personaggi della SWORD (in basso in foto), dove solo ed esclusivamente Agnes non ha un corrispettivo borghese nella vita reale di Westview. Tutti hanno una controparte tranne Agnes, e questo in sostanza significa che non si sa chi sia, fatto che sembra valere solo per lei.



Terzo indizio è la sua abitazione. Non crediamo sia un caso che la casa di Agnes sia esattamente la stessa della famosa sitcom Vita da Strega (nella foto principale in calce), essendo proprio Agatha Harkness una maga pluri-centenaria, anche se non ci è chiaro quali possano essere le sue origini nel MCU, ma potrebbe provenire da Salem o simili, giudicando anche dalla sua collana che sembra immortalare una sorta di congrega (sempre in foto).



Quarto e ultimo indizio è questa sua apparente e unica capacità di essere immune al controllo mentale di Wanda, cosa che è risultata ancora e più estremamente chiara nel quinto episodio, proprio all'inizio. Qualcuno potrebbe obiettare che Herb, il vicino di casa afroamericano di Wanda e Visione, sembrava sospetto e altrettanto immune al controllo di Wanda, ma non è così, perché nel solo momento in cui sembra essere libero dai poteri della Vendicatrice davanti a lui c'era proprio Agnes, che potrebbe a sua volta averlo controllato. Inoltre Herb ha una precisa identità nella vita reale di Westview e fuori dal Programma WandaVision (potete sempre controllare nella foto della Bacheca della SWORD)



Andando oltre gli indizi, in una famosa run a fumetti proprio Agatha diventava una sorta di insegnante per Wanda, che necessitava di conoscere e padroneggiare più a fondo i suoi poteri, anche se questo proprio nelle fasi iniziali della sua formazione, prima ancora che si sposasse con visione. Questo dovrebbe renderla nella serie un personaggio in parte positivo ma non ne siamo del tutto sicuri, anche perché nel passato della Harkness, in quanto maga, c'è una correlazione con Mephisto, a lungo chiacchierato (anche ora) come principale villain di WandaVision, sotto chissà quale forma.



E se in realtà fosse Agatha la nemica della serie? Ci spieghiamo meglio. Forse per entrare in possesso di poteri legati alla Gemma della Visione o - perché no - provare a ricostruire in qualche modo la stessa Gemma, aprendo un varco nel Multiverso o facendola ricomporre dai poteri di Wanda, Mephisto potrebbe aver incaricato Agatha di spingere Wanda a far esplodere il pieno potenziale delle sue abilità (nel quinto episodio proprio Wanda dice "non ho idea di come tutto questo abbia avuto inizio", e sembrerebbe non mentire).



Proprio Agnes potrebbe dunque essere causa scatenante dell'Esagono di Westview ma per conto di Mephisto, che poi potrebbe diventare il villain principale di Doctor Strange in the Multiverse of Madness, tenendo anche conto della strettissima correlazione tra i due progetti MCU e della partecipazione al film come co-protagonista di Elizabeth Olsen sempre nel ruolo di Wanda.



Per concludere, in ultima supposizione, potrebbe esserci proprio Agnes dietro al futuro nome da supereroina vendicatrice di Wanda Maximoff, perché magari ne diventerà allieva o chissà, sconfiggendola con i suoi poteri "magici", sottraendole l'appellativo. Ad ogni modo, i suoi poteri di manipolazione della realtà sarebbero dietro a SCARLET e il fatto di essere considerata un maga dietro a WITCH.



