WandaVision, chi sarà il villain della serie? Elizabeth Olsen non ne è sicura

WandaVision ha conquistato il pubblico di Disney+ e, anche se tutti attendono con impazienza il prossimo episodio, ancora non è chiaro chi sarà il vero antagonista della serie. A questa domanda ha risposto Elizabeth Olsen in una recente intervista, chiarendo che nel corso della serie, potrebbe non esserci un vero e proprio villain.

"Qualcuno mi ha detto che quando guardi uno di questi film di supereroi, sai quando il cattivo sta per mostrarsi, e hai anche un'idea di chi sia il cattivo", ha detto la star di Avengers a Elle. "Con il nostro spettacolo, non sai cosa sia il cattivo, o se ce n'è davvero uno".

Il rifiuto della realtà da parte di Wanda, e il fatto che lei abbia causato danni al signor Hart (Fred Melamed) e poi a Dottie quando minacciano di interrompere il suo idillio, hanno spinto i fan a credere che proprio Wanda Maximoff sia il villain della serie Disney+. Questa sarebbe appunto solo un pretesto per spiegare la sua trasformazione in Scarlett Witch in vista di Doctor Strange 2.

"Wanda sta cercando di proteggere tutto ciò che c'è nella sua bolla, proteggere ciò che lei e Vision hanno e questa nuova esperienza di vita familiare", ha detto la Olsen. "Penso che tutto quello che fa sia solo un tentativo per tenere insieme i pezzi".

L'attrice ha poi aggiunto: "Lo spettacolo è come una tabula rasa per loro. Il viaggio di Wanda e Visione fino a questo punto è una storia di amore puro e innocente e di una profonda connessione con dell'uno con l'altra. È stato anche molto traumatizzante. La tragedia è sempre stata la loro storia. Nel nostro show, la cancelliamo e ricominciamo da capo".

Intanto Paul Bettany ha rivelato che il quarto episodio di WandaVision lascerà tutti senza parole mentre, la showrunner ha rivelato che non tutti i personaggi dell'MCU sono potuti entrare a far parte dell'MCU.