WandaVision: Christophe Beck al lavoro sulla colonna sonora della serie Marvel

Non sappiamo ancora molti dettagli circa WandaVision se non che potrebbe collegarsi direttamente e avere dunque un ruolo centrale nei futuri sviluppi della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, ma adesso abbiamo almeno la conferma di chi comporrà la colonna sonora: Christophe Beck.

Il compositore canadese rinnoverà la sua collaborazione con i Marvel Studios dopo aver fornito lo score per i due film dedicati ad Ant-Man, ovvero Ant-Man e Ant-Man and the Wasp. "Una delle cose di cui sono più emozionato e che arriverà l'anno prossimo è una miniserie per la nuova piattaforma streaming Disney+. Si chiama WandaVision", ha confermato Beck nel corso di un'intervista concessa a Society of European Stage Authors and Composers alla fine dello scorso anno. "Ci saranno Scarlet Witch e Vision, due personaggi già apparsi nei film sugli Avengers. Ho già composto le musiche di Ant-Man e Ant-Man and the Wasp e ho quindi un buon rapporto di lavoro con la Marvel. Ho davvero amato lavorare con loro, e non vedo l'ora di iniziare per questo progetto televisivo che è davvero davvero unico e speciale in molti modi".

Il curriculum di Beck include anche il Premio Oscar Frozen e recentemente è tornato a comporre le musiche anche per il suo sequel, Frozen II - Il segreto di Arendelle, che è riuscito a oltrepassare la soglia del miliardo di dollari nel 2019 esattamente come il suo predecessore, anzi riuscendo perfino a sopravanzarlo di oltre 200 milioni di dollari. Altri film per cui Beck ha fornito la colonna sonora sono The Muppets, The 12th Man, Trolls, Edge of Tomorrow, Due Date, Hot Tub Time Machine e presto lo sentiremo anche in Scoob, Free Guy e Tom and Jerry.

Quest'anno avremo dunque ben due serie Marvel, WandaVision e The Falcon and The Winter Soldier con Sebastian Stan e Anthony Mackie, le cui riprese sono attualmente in corso (in alcune foto dal set potete vedere anche l'esordio di U.S. Agent).

Precedentemente programmata per la primavera del 2021, infatti, WandaVision è stata anticipata recentemente e il suo arrivo è quindi previsto entro il 2020. Secondo le ultime indiscrezioni, inoltre, nel corso della serie potremmo perfino assistere al debutto di Hulkling, si tratterebbe del secondo membro dei Giovani Vendicatori ad esordire nel MCU dopo Cassie Lang, la figlia di Ant-Man. Nel frattempo, vi ricordiamo come sempre di prendere la notizia "con le pinze" in attesa di conferme o smentite ufficiali.