WandaVision: Ci sarà un reboot del Marvel Cinematic Universe?

Il nuovo poster di WandaVision è incentrato sul personaggio interpretato da Kat Dennings, nel frattempo una teoria ha fatto discutere i numerosi fan dello show prodotto dalla Marvel e presente nel catalogo di Disney+. Scopriamo di cosa si tratta.

Come sapete, lo show è ambientato a Westview, cittadina del New Jersey che si trova sotto l'influenza dei poteri di Wanda Maximoff. In particolare, durante la sesta puntata, abbiamo visto Visione diventare sempre più sospettoso nei confronti dei suoi concittadini, arrivando a cercare di scappare dalla città. Appena Visione supera i confini dei poteri di Wanda, inizia a perdere pezzi e solo suo figlio Billy riesce a percepire la sua sofferenza. La situazione diventa ancora più complicata, perché Scarlet Witch decide di ampliare il confine di Westview per salvare suo marito, inglobando anche le persone che si trovavano fuori dalla città, come Darcy Lewis.

Molti fan sono convinti che ci possa essere un reboot del Marvel Cinematic Universe proprio grazie a questo potere di Wanda, che si amplierebbe sempre di più fino ad inglobare il mondo intero. Se la teoria si rivelasse vera, sembra scontato che gli Avengers e i nuovi supereroi che saranno introdotti dalla Marvel avranno l'obiettivo di sconfiggere il personaggio di Elizabeth Olsen.

In attesa di scoprire come continueranno le vicende della serie, vi lasciamo con questa notizia incentrata su un easter egg presente in WandaVision.