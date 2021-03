WandaVision, la clamorosa 'trollata' di Marvel: tutta la verità su QUEL personaggio

WandaVision ci ha fornito per circa due mesi infiniti spunti di discussione: la serie con Elizabeth Olsen e Paul Bettany è piena zeppa di dettagli che hanno fatto drizzare le attenne ai fan più attenti, come l'improvvisa apparizione di un personaggio attesissimo.

Stiamo ovviamente parlando di Pietro Maximoff: il fratello di Wanda si è presentato sulla soglia di casa dei nostri eroi con il volto di Evan Peters, vale a dire con le sembianze con cui l'abbiamo sempre ammirato nei film della Fox sugli X-Men.

Multiverso? Crossover? Niente di tutto ciò! In barba a qualunque teoria, l'ultimo episodio di WandaVision ci ha svelato che quel Pietro altri non era che tale Ralph Bohner, un abitante di Westview "ingaggiato" da Agatha proprio perché si spacciasse per il compianto Quicksilver, in modo da riuscire a penetrare più facilmente nell'intricata mente della nostra Scarlet Witch rivelandone tutti i segreti alla strega interpretata da Kathrin Hahn.

Il fatto che il finto Pietro avesse il volto di Evan Peters, dunque, altro non è stato che una cattivissima "trollata" da parte di Marvel: e voi, come avete preso questa rivelazione? Delusi o divertiti? Diteci la vostra nei commenti! Ecco, intanto, tutto ciò che sappiamo sul Darkhold di WandaVision; il series finale, inoltre, ci ha finalmente mostrato il costume di Scarlet Witch.