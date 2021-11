WandaVision, una combattiva Scarlet Witch nel nuovo poster per celebrare il Disney+ Day

Lo scorso anno, WandaVision è stata la prima serie Marvel a debuttare in streaming su Disney+, aprendo la strada a titoli successivi come Falcon and The Winter Soldier, Loki e What If...?. È entrata quindi a pieno titolo nella storia della piattaforma streaming, che il 12 novembre festeggia il secondo compleanno con il Disney+ Day.

Tra le numerose celebrazioni previste, così, al Disneyland Resort è apparso anche un nuovo poster, che possiamo vedere anche in calce alla notizia. Nell'immagine, Wanda Maximoff / Scarlet Witch sfonda un muro grazie alla sua magia.

Il poster potrebbe avere anche un secondo fine, quello di anticipare l'apparizione del personaggio interpretato da Elizabeth Olsen nell'imminente Doctor Strange in the Multiverse of Madness. WandaVision ha inoltre lasciato alcune domande in sospeso, come quella sul destino del Visione Bianco, e anche se al momento una seconda stagione sembra davvero improbabile si può immaginare che si sentirà ancora parlare dei due protagonisti della serie nel futuro del MCU.

Vi abbiamo raccontato qualche settimana fa delle ultime dichiarazioni di Elizabeth Olsen sul successo di WandaVision. Lo show ha il merito di aver accennato per la prima volta al Multiverso, i cui elementi sono apparsi anche in Loki ma che caratterizzeranno sempre più il Marvel Cinematic Universe, a cominciare dalla prossima uscita cinematografica, Spider-Man: No Way Home.