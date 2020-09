WandaVision: come potrebbe collegarsi ai film del Marvel Cinematic Universe

Il primo trailer di WandaVision è stato da record, e i fan non vedono l'ora di poter assistere alla prima serie Marvel trasmessa da Disney+. Dopo aver scoperto che lo show potrebbe avere connessioni con gli X-Men e I Fantastici Quattro, oggi è venuto il momento di fare il punto su come WandaVision si collegherà all'interno del MCU.

La prima cosa certa che sappiamo, direttamente dalle parole di Kevin Feige, è che la serie sarà ambientata dopo gli eventi che abbiamo visto in Avengers: Endgame. Questo ha rinforzato le teorie, che ci sembrano sempre più valide, che affermano che le diverse realtà ed epoche che vedremo nello show sono nient'altro che delle visioni create da Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen). La donna potrebbe non essere più in grado di controllarsi dopo la perdita dell'amato Visione (Paul Bettany), ucciso da Thanos in Avengers: Infinity War.

È interessante notare che, nel trailer della serie, Visione sembri perfettamente cosciente di sé e sembra agire con una certa libertà: se quindi fosse veramente frutto dei poteri di Scarlet, si potrebbe supporre che in ogni caso il personaggio possa avere una coscienza. Tutto ciò infittisce il mistero.

Una domanda che ora ci viene spontanea, è come gli eventi di WandaVision possano influenzare il futuro dell'MCU. Anche in questo caso abbiamo una risposta più o meno ufficiale: sempre Kevin Feige ha confermato che la serie su Scarlet Witch avrà un collegamento diretto con Doctor Strange nel Multiverso della pazzia, seconda pellicola incentrata sul personaggio interpretato da Benedict Cumberbatch e che vedrà tra i suoi protagonisti proprio Wanda.

Una teoria interessante è quella che potrebbe vedere come villain principale sia della serie che della pellicola il temibile Incubo, e per questo Scarlet e Strange potrebbero allearsi; altri ancora pensano che la cattiva del film potrebbe essere proprio la stessa Wanda, ormai fuori controllo. Non ci resta che attendere.

E voi? Aspettate con ansia WandaVision? Come credete che potrà ricollegarsi al Marvel Cinematic Universe? Fatecelo sapere nello spazio commenti!