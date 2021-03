WandaVision: come sarà il costume di Scarlet Witch? Ce lo svela un utente di Twitter

L'ottavo episodio di WandaVision è stato ricco di colpi di scena e oltre ad aver scoperto le origini di quello che fin è ritenuto il villain dello show, abbiamo avuto modo di essere finalmente introdotti alla genesi della personalità di Scarlet Witch.

Nel corso di Previosly On, Agatha rivela tutta la verità a Wanda e ammette di essere interessata a scoprire i reali poteri di Scarlet e per farlo è necessario rivivere tutti gli eventi traumatici vissuti nell'arco della sua vita. Per tale ragione ora i telespettatori non vedono l'ora di vedere la superoina più potente del multiverso e addirittura, un utente di Twitter ha deciso di ripulire l'immagine della visione di Wanda Maximoff per poter finalmente ammirare il suo costume da Scarlet Witch. Qui di seguito potete dare uno sguardo all'immagine ripulita.

Intanto WandaVision continua a macinare record su record. Dopo essere divenuta la serie più popolare al mondo, lo show Disney+ ha anche battuto anche i risultati straordinari ottenuti da Bridgerton. WandaVision è infatti la serie più vista degli ultimi mesi.

Nelle ultime ore è stata rilasciata una nuova immagine promozionale di WandaVision in cui appaiono Wanda, Visione e i due gemelli. Pochi giorni ci separano dalla conclusione di questo show che ci ha permesso finalmente di entrare nella Fase 4 del MCU. Cosa pensate che accadrà? Fatecelo sapere nei commenti.