WandaVision: nulla è come sembra. E se non fosse QUELLO il vero villain?

Il settimo episodio di WandaVision ci ha finalmente rivelato quello che fino a quel momento era stato solo ipotizzato, spalancando le porte ad un finale di stagione che sarà sicuramente ricco di sorprese.

Abbiamo scoperto, come in fondo già sapevamo, che Agnes è in realtà Agatha Harkness e questo ha spinto molti spettatori a pensare che lei sia la cattiva che muove i fili di tutto ciò che sta accadendo a Westview. Alcune teorie però sostengono che nella realtà dei fatti sia proprio Agnes ad essere orchestrata da un'entità ultraterrena. Forse proprio uno tra Nightmare e Mephisto?

O forse l'unico scopo di Agatha è quello di permettere a Wanda di scoprire i suoi poteri in vista di una minaccia ancora più potente? Insomma, quasi come una fata madrina che permetta all'eroina di scoprire le proprie abilità. Questo di certo lo scopriremo presto. In fondo, solo due episodi ci separano dalla fine di WandaVision. Intanto le teorie continuano a susseguirsi incessantemente. Qualcuno pesa che presto Mephisto apparirà e sarà interpretato da Mephisto. Altri reclamano invece a gran voce l'arrivo di Magneto per introdurre pienamente gli X-Men. Intanto una cosa è certa, sembra che non sia in programma una seconda stagione di WandaVision stando alle parole di Kevin Feige.