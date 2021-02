WandaVision: ecco come questa serie potrebbe collegarsi a Secret Invasion

Sappiamo che Secret Invasion arriverà su Disney+ entro la fine del prossimo anno. Sappiamo anche che la serie vedrà il ritorno di Nick Fury e Talos. Ciò che accadrà non è dato ancora saperlo ma, i Marvel Studios potrebbero aver già iniziato a gettare le basi per questa durante gli eventi a cui abbiamo assistito in WandaVision.

WandaVision ci ha ufficialmente presentato lo SWORD e un'incredibile teoria ci porta a pensare che il capo di questa organizzazione non sia quello che sembra. Qualcuno pensa infatti che potrebbe essere un Kree. Abbiamo visto i Kree molte volte prima, sia in Captain Marvel che in Agents of SHIELD. Come le loro controparti dei fumetti, anche la versione MCU della razza aliena ha due diversi sottoinsiemi. C'è il Kree "puro sangue" dalla pelle blu, e poi ci sono i Pink Kree. I Pink Kree assumono tipicamente l'aspetto di esseri umani comuni, come Yon-Rogg di Jude Law e Korath the Pursuer di Djimon Hounsou.

Ora che Hayward è riuscito a farsi strada fino in cima a SWORD, ha accesso alla migliore tecnologia e alle migliori armi della Terra. Come abbiamo avuto modo di vedere nell'ultimo episodio di WandaVision, lo SWORD è riuscito a mettere le mani sul cadavere di Visione qualche tempo dopo gli eventi di Avengers: Infinity War.

Naturalmente, è ragionevole presumere che lo SWORD stesse sviluppando una nuova tecnologia basata sul corpo di Visione e dunque se Hayward è un Pink Kree ed è riuscito a scalare la scala della SWORD, abbiamo già la nostra trama di Secret Invasion.

Voi cosa ne pensate di questa teoria? Come sempre diteci la vostra. Intanto sembra che i fan siano infuriati per quello spoiler di WandaVision trapelato su Twitter mentre, Jac Schaeffer ha rivelato che la morte di Maria Rambeau non è stata presa a cuor leggero.