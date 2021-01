WandaVision, ecco come la serie può preparare l'arrivo del Dottor Destino nel MCU

Come sappiamo, i Marvel Studios hanno recentemente annunciato un reboot dei Fantastici 4, che sarà diretto da Jon Watts. Da qualche settimana, invece, è in streaming su Disney+ WandaVision, la prima serie tv del MCU, e a ben pensarci qualcuno vede proprio nello show con Elizabeth Olsen e Paul Bettany la possibilità di introdurre i nuovi personaggi.

In particolare, sembra che la seconda parte di WandaVision possa portare la trama verso condizioni favorevoli all'entrata in scena del Dottor Destino, ovvero Victor von Doom, il principale antagonista dei Fantastici 4. Proviamo a immaginare uno scenario.

In Avengers: Age of Ultron abbiamo assistito alla distruzione della città sokoviana di Novi Grad, e sappiamo che la battaglia di Sokovia è ambientata nel maggio 2015. Gli eventi di WandaVision si svolgono invece circa otto anni dopo, dal momento che la serie sembra ambientata dopo Endgame. Molti pensano che la manipolazione di Wanda, che nello show sembra distorcere la realtà, avvenga ad opera di villain come Mephisto o Incubo. E se invece l'antagonista non fosse nessuno dei due, e il burattinaio che tira tutti i fili fosse il Dottor Destino?

Dopo Ultron, potrebbe essere stato proprio lui a salire al potere in quella che era Sokovia, e magari sta provando a vendicarsi di Wanda per aver contribuito a distruggere il paese dove entrambi vivevano.

Secondo alcuni, invece, Wanda potrebbe resuscitare Ultron. In attesa del nuovo episodio, in streaming su Disney+ da venerdì 29 gennaio, puoi dare un'occhiata al nuovo trailer di WandaVision.