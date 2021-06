WandaVision: ecco come sarebbe Visione senza effetti speciali

Gran parte del Visione di Paul Bettany visto in WandaVision e più in generale nel MCU, è stato creato attraverso effetti speciali realizzati in computer grafica. Sebbene l'attore sia truccato, la maggior parte delle caratteristiche del sintezoide sono aggiunte in un secondo momento.

Ora a ben 5 mesi dall'uscita di WandaVision su Disney+, sono state rilasciate alcune immagini dal dietro le quinte in cui si notano benissimo i progressi visivi fatti sul corpo di Visione. Nel video che trovate in calce alla notizie potete ammirare quanti straordinari risultati sono stati raggiunti dagli effetti speciali, rendendo praticamente impossibile, l'impossibile. I fan sono praticamente rimasti sconvolti dalla vista del sintezoide di VandaVision pre VFX.

In una precedente intervista, il curatore dei VFX per WandaVision ha rivelato che il team creativo ha scelto di rimuovere le protesi originariamente utilizzate su Vision in Avengers: Age of Ultron. Pertanto, i Marvel Studios hanno deciso di ridurre all'osso le caratteristiche di Visione sul set e di aggiungere tutto il resto durante la post-produzione.

"Quando abbiamo iniziato a lavorare con il filmato, è diventato subito chiaro che [usare le protesi] non avrebbe funzionato. Così abbiamo finito per rimuovere digitalmente tutte le protesi, quindi sono sempre state completamente sostituite con CG".