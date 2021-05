WandaVision: il concept originale dello show è di Kevin Feige!

It was Kevin Feige All Along, verrebbe da dire (o da cantare) a questo punto. Non una notizia così incredibile da leggere ma altrettanto sorprendente il fatto che l'idea alla base del concept creato per WandaVision sia di Kevin Feige, il capo dei Marvel Studios e colui che elabora le varie strategie narrative e commerciali dell'MCU.

A rivelare questa indiscrezione e confermarla è stata la stessa creatrice di WandaVision Jac Schaeffer, che nel corso di un'intervista concessa a Entertainment Weekly, ha dichiarato: "Il concept appartiene a Kevin Feige, è stata una sue idea intrecciare Wanda e Visione con la storia delle sit-com in televisione. Lui è il classico tipo alla Nick at Nite e basandosi su questa lunga storia nei fumetti in cui Wanda e Visione nelle diverse sfere domestiche in periferia ha pensato che questi due elementi potessero sposarsi a meraviglia".

L'autrice, che in precedenza aveva lavorato a Captain Marvel e al prossimo Black Widow (che era previsto per un'uscita prima di WandaVision) ha quindi aggiunto: "Io fui invitata a presentare il progetto e a modellarlo. Conoscevano già quella storia di Wanda e le sue perdite nella vita personale sarebbero state un fondamento emotivo perfetto per lo show e i suoi superpoteri avrebbero avuto a che fare con la manipolazione della realtà, un'opportunità incredibile da esplorare".

Recentemente, la protagonista Elizabeth Olsen ha rivelato il suo momento preferito sul set di WandaVision:"Il mio momento preferito è stato quando abbiamo filmato una scena con i bambini Julian e Jett" ha raccontato la Olsen, secondo cui Wanda ha un tremendo senso di colpa. "Quando il cane è morto e io spiego ai bambini che non si può sfuggire alla morte. Julian alla fine mi ha guardato e ha detto: Questa è la scena migliore che abbia mai fatto! Oh mio Dio, sono stato così bravo! Ma la macchina da presa non era su di lui. Era sull'altro ragazzo, e non avevo il coraggio di dirglielo!".