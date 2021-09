WandaVision, ecco il concept di Scarlet Witch in versione Halloween!

Grazie a Andy Park, Director of Visual Development di Marvel, è possibile dare uno sguardo a dei nuovi concept art di WandaVision, prima serie tv del Marvel Cinematic Universe, grande successo su Disney+ in quest'annata in cui Marvel ha puntato molto sui prodotti televisivi anche nei mesi successivi, con Loki e Falcon and the Winter Soldier.

Nei concept si vedono Scarlet Witch e Monica Rambeau pronta a trasformarsi velocemente in Spectrum. Park ha condiviso anche alcune bozze per il costume finale di Wanda, svelando che il suo costume di Halloween non sarebbe stato così accurato come quello che poi è stato mostrato nella serie.

Il suo costume è di ispirazione gipsy e differenzia in maniera piuttosto evidente da quello che poi è stato indossato da Elizabeth Olsen.



WandaVision è una miniserie dell'MCU creata da Jac Schaeffer, che si svolge dopo gli eventi mostrati in Avengers: Endgame.

Paul Bettany ha svelato se secondo lui il Visione Bianco avrà un futuro nell'MCU; l'attore ha ricevuto critiche positive per il suo ruolo nella serie.

Elizabeth Olsen e Paul Bettany riprendono i rispettivi ruoli di Wanda Maximoff/Scarlet Witch e Visione, già interpretati nei film del franchise.

Il cast principale è composto anche da Debra Jo Rupp, Kathryn Hahn, Teyonah Parris, Evan Peters e Kat Dennings.



Tra sit-com e dramma, il perfetto mix di WandaVision lo potete approfondire nel nostro articolo sullo show MCU.