WandaVision: confermata la data d'uscita, Disney+ pronta a lanciare tante novità

Dopo mesi di incertezze, rinvii e stop ai lavori finalmente le riprese di WandaVision sono ricominciate, ma per la serie Marvel le sorprese non sono finite: quanto siete ansiosi di scoprirne la data d'uscita?

L'attesissima serie, ponte tra la Fase 3 e 4 del Marvel Cinematic Universe, arriverà infatti nelle prossime settimane: dopo la notizia del ritorno sul set in molti avevano adocchiato dicembre, o al massimo i primi di gennaio, per la distribuzione, e non potevano essere più vicini alla verità. WandaVision arriverà su Disney+ entro dicembre 2020, anche se non è stato annunciato con precisione il giorno: a darne l'annuncio l'anteprima delle prossime uscite pubblicato dalla stessa piattaforma, ma le sorprese non sono finite.

Secondo le ultime indiscrezioni, nel post Twitter che troverete in calce, presto assisteremo alla distribuzione di tanti altri Disney Orignal:

"Per festeggiare il primo anniversario di Disney+, il 12 novembre, il servizio di streaming inizierà il suo secondo anno con una grande quantità di anteprime , in arrivo entro la fine del 2020, ma che non si fermeranno certo qui. [I titoli in arrivo saranno] Black Beauty, adattamento contemporaneo del classico cinematografico con protagonista Mackenzie Foy, Ian Glen e Claire Forlani, con la voce di Kate Winslet; Inside Pixar, uno sguardo inedito al mondo nascosto del processo creativo dei Pixar Animation Studios; On Pointe, una docu-serie originale sugli allievi della School of American Ballet e sulla loro rappresentazione de 'Lo Schiaccianoci' al Lincoln Center, ed infine WandaVision, l'attesissima serie originale dei Marvel Studios".

Tra le prossime uscite, la cui data è però nota, c'è anche la seconda stagione di The Mandalorian in arrivo il 30 ottobre, mentre per le ultime novità vi rimandiamo ai recenti rumor sull'introduzione di due nuovi supereroi in WandaVision .