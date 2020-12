WandaVision, continua il countdown: ecco il nuovo poster ufficiale della serie Disney+

Disney+ ha diffuso in rete un nuovo poster ufficiale di WandaVision, alimentando le teorie che vogliono un nuovo trailer in arrivo nel corso di questa settimana: scopriamo insieme il motivo.

Dopo l'uscita di tre poster molto simili dedicati rispettivamente agli anni '50, '60 e '70 - ricordiamo che la serie con Elizabeth Olsen e Paul Bettany riprenderà gli stili delle sitcom classiche del passato - molti fan si sono resi conto che Disney+ potrebbe stare organizzando una sorta di countdown in vista dell'uscita di un nuovo trailer ufficiale. Teoria che ha preso ancora più piede in questi minuti con l'arrivo della locandina anni '80: a questo punto, come anticipato dal teaser pubblicato a novembre, manca all'appello solamente l'inquadratura di Halloween di ambientazione anni '90.

Se l'ipotesi dovesse essere confermata, possiamo dunque aspettarci il debutto del nuovo filmato per mercoledì o in alternativa per giovedì, nel caso Disney+ volesse anticiparne l'arrivo con un altro teaser-poster.

Prevista per il prosssimo 15 gennaio, la serie vedrà anche il ritorno di Kat Dennings nei panni di Darcy Lewis e Randall Park nel ruolo dell'agente Jimmy Woo, mentre tra le new entry troviamo Tayonah Parris (Monica Rambeau) e Kathryn Hahn nelle vesti della vicina ficcanaso Agnes. Intanto, Paul Bettany ha svelato alcune anticipazioni su WandaVision.