WandaVision: ecco il contributo di Elizabeth Olsen al costume di Scarlet Witch

La stagione di WandaVision è terminata lo scorso venerdì e da allora stanno emergendo sempre più particolari legati alla lavorazione della serie con Elizabeth Olsen; proprio quest'ultima si è rivelata fondamentale per quanto riguarda il design specifico del costume di Scarlet Witch nella sua configurazione definitiva apparsa nel finale di serie.

Il regista della serie Matt Shakman ha rivelato nel corso di una lunga intervista concessa a Entertainment Tonight in che modo la protagonista Elizabeth Olsen ha contribuito al design definitivo del suo costume di scena, ovvero il costume di Scarlet Witch che vediamo nell'ultimo episodio della stagione nel quale avviene la sua piena trasformazione.

"Lei è molto pratica e appena lo ha indossato ha immediatamente detto: 'Ok, posso fare queste mosse e queste mosse. Ma avrò bisogno di fare anche questi movimenti. E' perfetta per le scene ad alto impatto fisico - anzi è molto oltre che essere perfetta in ogni parte del suo lavoro - riesce a capire immediatamente come qualcosa potrebbe funzionare. Noi le dicevamo, 'Ok, grandioso', così lo modificavamo ancora. Insomma, una cosa è che abbia un look magnifico, un'altra che sia effettivamente pratico da indossare e funzionale".

Recentemente, Kevin Feige ha parlato della seconda stagione di WandaVision e del futuro di Scarlet Witch nel Marvel Cinematic Universe: "Sviluppiamo queste serie come facciamo con i film, in poche parole quando produciamo un film speriamo che ci sia una parte due, o una parte tre, ma non prendiamo in considerazione questa possibilità da subito. Cerchiamo di creare qualcosa che interessi le persone, che le spinga a rivederle e a volere che la storia continui. Facciamo la stessa cosa con la televisione".

A proposito del costume di Scarlet Witch, contiene un toccante omaggio a Visione.