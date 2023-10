WandaVision, cos'è andato storto col finale? Parla il creatore della serie MCU

WandaVision è stata la prima serie del Marvel Cinematic Universe ad esordire in streaming su Disney+ nell'ormai lontano gennaio 2021 ed è stata elogiata sia dal pubblico che dalla critica. Tuttavia, tutti non hanno potuto fare a meno di notare un finale affrettato e in linea di massima non all'altezza delle sue premesse. Ecco cos'è andato storto.

Che il finale di WandaVision non fosse stato apprezzato dai fan Marvel è diventato evidente dal fatto che l'episodio sia il meno votato della serie, con un punteggio dell'85%: non stiamo parlando certo di un episodio terribile, ma avrebbe potuto sicuramente essere migliore, considerato il livello dello show negli episodi precedenti.

Molti ritengono che il finale sia stato affrettato e reso meno potente dal punto di vista drammaturgico per le sue sequenze d'azione piuttosto generiche, offerendo così scelte discutibili per i personaggi (come l'assenza di conseguenze per la sofferenza causata da Wanda a Westview), un colpo di scena molto deludente che ha riguardato il personaggio di Ralph Bohner e un finale per nulla emozionante per Visione di Paul Bettany.

MCU: The Reign of Marvel Studios, scritto da Joanna Robinson, Dave Gonzales e Gavin Edwards, è stato appena pubblicato e contiene nuove informazioni da parte del creatore di WandaVision e dello sceneggiatore Jac Schaeffer sul motivo per cui il finale è stato realizzato in un modo giudicato insoddisfacente da molti:

"Il finale era un continuo susseguirsi di domande... Il che è abbastanza tipico per i progetti Marvel: il climax di un film Marvel viene rimandato e rimandato fino alla fine". Il passaggio completo del libro notava esplicitamente come i creativi dietro lo show "dovevano lasciare spazio di manovra alla fine di ogni storyline, sapendo che lo studio avrebbe potuto cambiare bruscamente i suoi piani futuri". Su queste pagine la nostra recensione di WandaVision.

"E mentre l'Universo Marvel si allargava sempre di più, Feige si destreggiava sempre più attivamente sui set cinematografici e televisivi. Feige era per lo più un dirigente che non si preoccupava di nulla, ma in questa nuova era, di tanto in tanto, doveva presentarsi sul set per calmare le acque e risolvere le varie 'divergenze creative'. Di conseguenza, la maggior parte delle serie Marvel erano più solide all'inizio che alla fine. Gli sceneggiatori erano ostacolati nei loro sforzi di costruire una conclusione soddisfacente, perché dovevano lasciare un margine di manovra alla fine di ogni storia, sapendo che lo studio avrebbe potuto cambiare bruscamente i suoi piani futuri per un determinato personaggio".

Come sappiamo, il personaggio di Wanda Maximoff è poi tornato in Doctor Strange nel Multiverso della Follia in una versione drasticamente diversa rispetto alla serie, il che conferma il cambio di piani menzionato sopra.