WandaVision, cos'è il Darkhold? Tutto sul Libro dei Dannati Marvel

Il finale di stagione (o serie?) della straordinaria WandaVision ha introdotto in conclusione concetti e dettagli che avranno molte ramificazioni nel futuro del Marvel Cinematic Universe, forse però nessuno più importante del Darkhold, il Libro dei Dannati, famoso tomo magico già molto importante nei fumetti dell'etichetta.

Arrivato a Westview grazie ad Agatha Harkness e ora sotto l'attenta analisi di Scarlet Witch, che sta cercando di scoprirne tutti i segreti così da comprendere la natura dei suoi immensi e pericolosi poteri, a quanto pare provenienti dalla Magia del Caos, il Darkhold è al momento una reliquia davvero essenziale per il futuro del MCU e per il contesto narrativo del prossimo e attesissimo Doctor Strange in the Multiverse of Madness di Sam Raimi.



Ma qual è la sua storia nei fumetti Marvel? Il Libro dei Dannati è apparso per la prima volta in Marvel Spotlight #4 del 1972, introdotto già come uno dei tomi e strumenti più potenti del mondo soprannaturale e che lo stesso Stregone Supremo ha tenuto sotto chiave a lungo. Creato dal Signore Oscuro Chton, miliardi di anni fa, il libro ha poteri simili a quelli del Necronomicon Ex Mortis del franchise di Evil Dead di Sam Raimi (il che rende ormai chiaro il perché abbiamo chiamato lui alla regia di Doctor Strange 2). Normalmente, il suo influsso su chi lo usa è sempre e solo negativo. Ad esempio, durante una battaglia contro Dracula, Re dei Vampiri, lo Stregone Supremo usò il libro ed eliminò per moltissimo tempo l'intera razza vampira dalla faccia della Terra.



Sempre il libro ha persino generato negli anni '90 un proprio gruppo di eroi nei fumetti Marvel, chiamati i Redentori del Darkhold e introdotti come parte della linea Midnight Sons. Questa band tentò di viaggiare in tutto il mondo per recuperare ogni pagina del Darkhold, ognuna delle quali stravolgeva la vita di chi ne entrava in possesso. Incrociarono personaggi come Ghost Rider, Blade e ovviamente anche Doctor Strange, ma il team non durò a lungo, anche se riuscì a fermare per un po' la diffusione del male nel mondo.



In tv, il libro è apparso nella quarta stagione di Agents of SHIELD, legato al Ghost Rider Robbie Reyes, ma non è ormai chiaro se quegli eventi saranno considerati canonici nel MCU. È però certo che il tomo tornerà.