WandaVision: cosa ne pensa il fumettista Tom King della serie di Disney+?

La serie tv WandaVision è ormai l'argomento principale nelle discussioni degli appassionati Marvel, e ad unirsi alla conversazione c'è anche Tom King, uno degli autori dei fumetti con protagonista Visione.

Le ultime settimane in casa Marvel/Disney sono state tutte all'insegna di WandaVision, la serie tv con Paul Bettany e Elizabeth Olsen che ha fatto il suo debutto su Disney+ lo scorso 15 gennaio.

Il format, episodi settimanali da circa 30 minuti, e i toni, in particolare quelli dei primi episodi che riprendono il genere sitcom, stanno facendo discutere critici e appassionati mentre, la storia si sta pian piano rivelando agli occhi degli spettatori.

Ma cosa ne pensa Tom King dello show? L'autore di tante storie su Visione è stato coinvolto nella produzione di WandaVision in una qualche capacità?

"Sono completamente fuori dal giro" ha raccontato King ai microfoni di Comicbook "Lavoro esclusivamente dall'altro lato della strada, dai rivali di casa Marvel, DC, e non solo: sto anche scrivendo delle pellicole per DC Films. Quindi sono del tutto fuori dalla cosa. E va bene così, non sono infastidito e non provo alcun rancore. Sto guardando lo show come tutti, e ne sono sorpreso e deliziato quanto voi".

Tuttavia, a chi continua a fare il suo nome quando si parla delle varie influenze per la serie Marvel, risponde: "Per ora vedo molto di Brian Michael Bendis in questo show. Credo mi venga dato davvero troppo credito per quel poco che c'è di mio, onestamente. Ci vedo Steve Englehart, un sacco di John Byrne e il suo West Coast Avengers. Sì, c'è chiaramente questa idea di Visione, questa cosa che cercavo di fare simile all'operato di Alan Moore, che fa più o meno da base. Ma poi procedono con altri ingredienti, quelli provenienti dalle menti di Bendis Englehart e Byrne".

