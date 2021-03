WandaVision, cosa ne è stato di quel personaggio apparso durante il finale?

Il finale di WandaVision ha risposto a un bel po' di domande, pur facendo cadere nel vuoto molte delle teorie maturate nelle scorse settimane: lo show Marvel ci ha però anche lasciato con alcuni interrogativi inevasi, alcuni dei quali saltati fuori proprio durante l'episodio che ha chiuso questo meraviglioso viaggio in quel di Westview.

Una di queste domande riguarda sicuramente il Visione bianco: il personaggio rimesso a nuovo dallo SWORD è apparso per dar filo da torcere al Visione creato da Wanda, con quest'ultimo che è però riuscito a far leva sulla logica per convincere il suo avversario di essere il vero Visione, lasciandogli intendere di esser quindi stato programmato per distruggere... Sé stesso!

Ma sarà davvero andata così? A noi sembra decisamente poco probabile: il nuovo (vecchio?) Visione sembra per ora essersi semplicemente limitato ad uscire di scena, ma siamo piuttosto sicuri che lo rivedremo in futuro. Un indizio? Wanda, in una delle scene più commoventi di questo season finale, definisce il suo Visione come il pezzo di Gemma dell'Infinito che vive in lei.

Per una sorta di proprietà transitiva, dunque, il Visione di Westview potrebbe aver trasferito parte dei poteri della Gemma nel Visione dello SWORD nell'atto di ripristinargli la memoria (lo si può notare anche dal colore del punto luminoso presente sulla fronte del nostro, che in quel momento da verde diventa dorato (proprio come quello del Visione in possesso della Gemma).

In virtù di ciò, insomma, ci sembra piuttosto probabile che questo nuovo Visione debba in qualche modo avere un ruolo nel futuro dell'MCU! A proposito di futuro, ecco cosa ci dicono le due scene post credit del finale di WandaVision; vediamo, inoltre, perché il Pietro di WandaVision non poteva essere QUEL Pietro.