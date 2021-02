WandaVision, le cose sembrano precipitare nel mid-season trailer

I primi tre episodi di WandaVision ci hanno permesso di farci un'idea del mondo in cui Scarlet sta tentando di portare avanti la sua (immaginaria?) vita coniugale con Visione, mentre il quarto episodio ha tirato giù il velo della finzione mettendo sullo stesso piano spettatori e personaggi esterni a Westview. Ma cosa verrà dopo?

Le prospettive non sembrano delle più rassicuranti: con lo SWORD alle calcagna, lo scenario dell'inquietante sitcom in cui Wanda si ostina a volersi rifugiare sembra destinato a non essere più così tranquillo, come in effetti sembra anticipare il mid-season trailer rilasciato proprio in queste ore.

Nella clip, oltre ad alcune scene tratte dai passati episodi, vediamo sprazzi di ciò che accadrà in questa seconda parte di stagione: Monica Rambeau, Jimmy Woo e Darcy Lewis sono ancora lì e non sembrano intenzionati a mollare la presa, ma ciò che più di ogni altra cosa rischia di causare qualche problemino è il fatto che Visione sembri aver preso coscienza della realtà dei fatti e voglia, novello Truman Burbank, uscire dalla bolla e scoprire il mondo al di fuori di Westview.

Cosa ne sarà, dunque, del personaggio di Paul Bettany? Riuscirà a vincere la volontà di Wanda? Ma soprattutto, può effettivamente Visione esistere al di fuori della realtà creata dalla sua stessa consorte? Lo scopriremo nei prossimi episodi! Un video fan-made, intanto, ha sincronizzato gli eventi di WandaVision con quelli di Avengers: Endgame; vediamo, invece, perché in Agents of SHIELD era vietato menzionare lo SWORD.