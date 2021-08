WandaVision, il costume di Agatha Harkness è completamente diverso in questa concept-art

Agatha Harkness è stata senza dubbio una delle colonne portanti di WandaVision: il personaggio di Kathryn Hahn è entrato nel cuore dei fan sin dalla sua prima apparizione, rivelandosi poi decisivo per gli sviluppi della trama verso il finale dello show. Ma la sua comparsa avrebbe sortito lo stesso effetto con altre sembianze?

Mentre vediamo i fan di WandaVision festeggiare il compleanno di Kathryn Hahn sui social, infatti, dando un'occhiata in giro possiamo notare la comparsa di alcune concept-art in cui l'aspetto dell'invadente vicina di Wanda è in effetti parecchio diverso da quello poi mostratoci dallo show andato in onda su Disney+.

Il costume che ci viene mostrato in queste ore mantiene infatti le stesse tonalità di quello visto negli ultimi episodi della prima serie del Marvel Cinematic Universe, sempre in bilico tra il viola, il blu e il nero, ma si presenta con uno stile decisamente più sobrio e quasi elegante, meno svolazzante ma comunque intriso di quell'aura di stregoneria indispensabile per il personaggio che ha permesso alla nostra Wanda di rivelarsi finalmente come Scarlet Witch.

Quale delle due versioni preferite? Vi sarebbe piaciuto vedere questo costume nello show? Fatecelo sapere nei commenti! Tirando le somme dopo quest'anno drammatico, intanto, possiamo notare come WandaVision figuri tra gli show più colpiti dal COVID.