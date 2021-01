WandaVision, la creatrice: 'Ecco la nostra scena alla Schiocco delle Dita di Thanos'

In attesa di poter ammirare il quarto e attesissimo episodio di WandaVision su Disney+, che Paul Bettany ha già definito "da lasciare a bocca aperta", la creatrice dello show originale Marvel Studios ha parlato della scena del primo che le ha ricorda in qualche modo lo Schiocco delle Dita di Thanos.

L'ideatrice dello show parla infatti della scena del soffocamento di Mr. Hart a casa di Wanda e Visione, e spiega:



"Sì, quel po' di soffocamento a cui assistiamo. Ricordo ancora quando mi è venuta in mente la scena. L'idea era deliziosa: in una proprietà Marvel, puoi fare in modo che un essere umano arrivi a strozzarsi in modo orribile ma con un peso macabro e significativo? Sentivo di star alzando la posta in gioco quasi quanto la scena dello Schiocco delle Dita di Thanos che ha portato via mezzo universo. Ora, non so se sia stato effettivamente così, ma l'obiettivo era sempre quello di cullare il pubblico in una sitcom. Quando l'abbiamo girata quel giorno col pubblico dal vivo è stato davvero soddisfacente e convalidante, perché erano tranquilli nel mood della sitcom e tutto d'un tratto è arrivato quel momento ed è caduto letteralmente il silenzio".



Diretta da Matt Shakman e scritta dalla Schaeffer, la serie mischia diversi stili delle sitcom classiche di ambientazione anni '50 e '80 al MCU, e vede Wanda Maximoff e Visione alle prese con una nuova vita dopo gli eventi di Avengers: Endgame. La maggior parte dei dettagli della trama sono ancora sconosciuti, anche ora che sono usciti i primi due episodi, questo in perfetto stile Marvel Studios, ma sappiamo che gli eventi dello show andranno a confluire in Doctor Strange in the Multiverse of Madness, il cui cast vedrà anche la presenza della Olsen.



Vi ricordiamo che WandaVision ha debuttato su Disney+ il 15 gennaio 2021, con i restanti 7 episodi della serie che continueranno a uscire a cadenza settimanale ogni venerdì. L'appuntamento, insomma, è da non perdere.



Per ulteriori approfondimenti vi lasciamo alla nostra recensione dei primi tre episodi di WandaVision e alle interviste al cast della serie Disney+. Fateci ovviamente sapere cosa ne pensate nei commenti in calce alla notizia.