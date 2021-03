WandaVision, la creatrice della serie non si aspettava QUELLE reazioni per Quicksilver

Nel magico ed incantato mondo di Jac Schaeffer i fan non hanno proferito parola in merito alle rivelazioni sul nuovo Quicksilver interpretato da Evan Peters in WandaVision, ma nel mondo reale le cose non sono andate esattamente allo stesso modo.

Durante una recente intervista promozionale, infatti, la creatrice della prima serie tv dei Marvel Studios si è detta sorpresa della reazione dei fan sui social media, in quanto non aveva previsto tutte le teorie che sarebbero sorte nel corso della settimana in merito al cameo di quel particolare attore nei panni di quel particolare personaggio.

"Non avrei mai potuto prevedere una cosa del genere. Non lo so, forse Mary Livanos e Kevin Feige sanno che ogni volta il clamore suscitato da queste cose arriva a livelli così alti, ma io sono un po' estranea a queste cose. Quindi non avevo proprio messo in conto una reazione simile! Inoltre, queste questioni non sono esattamente la mia dimensione. Ho la fortuna di conoscere qualche dettaglio degli altri progetti e a volte sono stata coinvolta nelle riunioni, ma quello che è successo è una cosa molto più grande di quanto potessi immaginare."

Gli altri creatori della serie hanno aggiunto: "Nei nostri studi sul dolore e sul lutto, un effetto collaterale che abbiamo riscontrato è che quando perdi qualcuno, alcuni dettagli del ricordo di quella persona possono farsi confusi. Dunque l'idea che in un certo senso Wanda si sia dimenticata com'era fatto esattamente il viso di suo fratello, ci è sembrata molto avvincente. E volevamo che il pubblico fosse confuso come Wanda, e quindi Evan era la scelta più ovvia".

