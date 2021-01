WandaVision, la creatrice sull'impazienza dei fan: 'L'uscita settimanale? Ecco perché'

In una recente intervista con The Playlist, l'autrice della sensazionale WandaVision, Jac Schaeffer, ha avuto modo di spiegare il perché della scelta dell'uscita settimanale degli episodi che sta tanto spazientendo i fan, e questo oltre le esigenze di distribuzione di Disney+, che superano il binge watching alla Netflix.

Ha dunque spiegato la Schaeffer:



"Quando eravamo all'inizio dei lavori su WandaVision, non sapevamo ancora che tipo di lancio avrebbe avuto lo show. Quindi il quesito non era tanto riferito al binge-watching o alla cadenza settimanale, ma su quanto tempo fosse possibile mantenere in piedi una struttura da sitcom e su quanto rivelare sul mistero più grande. In generale, capire quando saremmo stati nello spazio Marvel e quanto invece in quello sitcom. Queste erano le domande più incessanti. Erano anche una preoccupazione, davvero, ma eravamo tutti molto uniti e concordi nel capire fino a che punto potevamo spingerci oltre e creare davvero una sitcom con Wanda e Visione".



E continua: "WandaVision riguarda molto l'intrattenimento confortante delle sitom, che ci fanno sentire protetti e al sicuro, anche amorevoli e più vicini nei confronti delle nostre famiglie. Ed è questo che abbiamo provato a raggiungere nel corso dell'ultimo anno. Dunque sembra stranamente riflettere la nostra esperienza, o per lo meno la mia. Penso che il pubblico sia interessato a sentirsi bene, a ridere e anche ad essere sfidato dallo show. E anche se so che c'è molta impazienza, penso che ci sia molto piacere nel prolungare l'attesa, specie perché in questo momento abbiamo molto più tempo a disposizione".



Diretta da Matt Shakman e scritta dalla Schaeffer, la serie mischia diversi stili delle sitcom classiche di ambientazione anni '50 e '80 al MCU, e vede Wanda Maximoff e Visione alle prese con una nuova vita dopo gli eventi di Avengers: Endgame. La maggior parte dei dettagli della trama sono ancora sconosciuti, anche ora che sono usciti i primi due episodi, questo in perfetto stile Marvel Studios, ma sappiamo che gli eventi dello show andranno a confluire in Doctor Strange in the Multiverse of Madness, il cui cast vedrà anche la presenza della Olsen.



Vi ricordiamo che WandaVision ha debuttato su Disney+ il 15 gennaio 2021, con i restanti 7 episodi della serie che continueranno a uscire a cadenza settimanale ogni venerdì. L'appuntamento, insomma, è da non perdere.



Per ulteriori approfondimenti vi lasciamo alla nostra recensione dei primi tre episodi di WandaVision e alle interviste al cast della serie Disney+. Fateci ovviamente sapere cosa ne pensate nei commenti in calce alla notizia.