WandaVision, crescono i riferimenti ad House of M: ecco spiegata la realtà alternativa

Da tempo ormai in molti sostengono che WandaVision sia in parte tratto da House of M, il fumetto creato da Brian Michael Bendis in cui Scarlet Witch ha un crollo emotivo che la porta ad immaginare una realtà alternativa in cui lei e Visione vivono ancora felicemente insieme.

Alla base SWORD allestita fuori dalla città di Westview manipolata da Wanda, Jimmy Woo e il suo team investigativo hanno messo insieme varie osservazioni su ciascuno dei personaggi della sitcom di WandaVision e sulla loro controparte reale. Sulle note di Norm, vero nome Abilash Tandon, si legge la parola "awakened" e cioè risvegliato, utilizzata per descrivere il momento in cui è uscito dal personaggio interpretato nel mondo di Westview e ha ricordato la sua vita reale.

Come notato nel corso del podcast Phase Zero, questa stessa parola viene utilizzata molto spesso in House of M, e dimostrerebbe ulteriormente quanto questo fumetto abbia ispirato la serie Disney+: "Nei dettagli monitorati allo SWORD c'è sicuramente qualcosa che non abbiamo visto, hanno detto che Visione lo ha 'risvegliato', che presumo sia un riferimento a quando questi personaggi abbandonano il personaggio e diventano il loro vero sé. Non è questo il termine usato in House of M quando le persone ricordando la realtà, diventano 'risvegliate'? Cominciano a rendersi conto che tutto ciò che Wanda ha creato è una falsa realtà in cui tutti hanno ottenuto ciò che volevano e devono fare tutto il possibile per ritornare dove erano, anche se questo significa sacrificare questo mondo in cui pensavano di vivere felici, dove sono stati indotti a credere di aver vissuto felici, sono così risvegliati dal torpore e devono combattere riavere il loro mondo".

Intanto Elizabeth Olsen è sicura che WandaVision ci riserverò una grossa sorpresa in stile The Mandalorian.