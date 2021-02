WandaVision, crescono i riferimenti a Nightmare: sarà il villain della serie Disney+?

Nel corso di soli 6 episodi, WandaVision è riuscita a diventare la serie più popolare al mondo ma, in molti si chiedono come mai fin qui non sia stato ancora mostrato nessun villain di spessore e soprattutto se ne verrà presentato uno nei 3 episodi che ci separano dalla fine.

Non è ancora chiaro dunque cosa stia succedendo esattamente a Westview e se Wanda stia facendo tutto questo da sola o se in qualche modo viene manipolata da qualche forza oscura. Tuttavia, un breve momento di All-New Halloween Spooktacular! ha fatto credere a molti che ci sia lo zampino di Nightmare e soprattutto che Hayward ne sia già a conoscenza.

Nel corso degli ultimi episodi inoltre, la parola incubo è stata molto ricorrente. L'ha pronunciata lo stesso capo dello SWORD in riferimento al piano di Monica, Jimmy e Darcy e l'ha poi ripresa la Wanda in un dialogo con Pietro a Town Square. Tutto questo potrebbe essere una fortuita coincidenza ma, sembra improbabile conoscendo bene il modus operandi della Marvel dove nulla è lasciato al caso. Resta da capire comunque cosa esattamente lo SWORD voglia dal corpo di Visione e soprattutto se Wanda sia manipolata da altre entità tra cui Nightmare. Ci restano ancora 3 episodi per scoprirlo!

In attesa di capire come andranno le cose, date uno sguardo alla nostra recensione del sesto episodio di WandaVision.