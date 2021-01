WandaVision, un curioso utilizzo della Gemma della Visione in un nuovo artwork

Le prime reazioni a WandaVision di Disney+ parlano di una serie "sorprendente e brillante", un apice stilistico e sperimentale del Marvel Cinematic Universe finora mai raggiunto, e alla stampa americana proprio in occasione della consegna dei primi episodi in anteprima è stato consegnato anche un bellissimo press kit ufficiale.

A incuriosire oltre al bicchiere, al poster e al cucchiaio addirittura confezionato ad hoc è però una sorta di artwork formato rivista dove vediamo un particolare uso della gemma della Visione. Da notare infatti come Wanda utilizzi la pietra come telecomando, ed è interessante comunque pensare che potrebbe essere proprio tramite lo stesso, unito ai suoi straordinari poteri, che Scarlett riuscirebbe a manipolare la realtà, rendendola appunto una sorta di show anni '50. Ma queste sono solo supposizioni.



Diretta da Matt Shakman e scritta da Jac Schaeffer, la serie mischia diversi stili delle sitcom classiche di ambientazione anni '50 e '80 al MCU, e vede Wanda Maximoff e Visione alle prese con una nuova vita dopo gli eventi di Avengers: Endgame. La maggior parte dei dettagli della trama sono ancora sconosciuti, in perfetto stile Marvel Studios, ma sappiamo che gli eventi dello show andranno a confluire in Doctor Strange in the Multiverse of Madness, il cui cast vedrà anche la presenza della Olsen.



Vi ricordiamo che WandaVision debutterà su Disney+ il prossimo 15 gennaio, con gli episodi della serie che continueranno poi a uscire a cadenza settimanale il venerdì.



