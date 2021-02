WandaVision, la Darcy Lewis di Kat Dennigs tornerà nel futuro del MCU? Risponde l'attrice

La fantastica Dottoressa Darcy Lewis interpretata dall'altrettanto meravigliosa Kat Dennings è stata introdotto per la prima volta nel Thor di Kenneth Branagh e riutilizzata poi in The Dark World, per poi scomparire nel nulla e tornare solo di recente nella clamorosa WandaVision di Disney+, in un ruolo per altro molto importante.

In una recente intervista ai microfoni di Extra TV, all'attrice è stato dunque chiesto se dopo la serie di Jac Schaeffer ci fossero già altri progetti in cantiere all'interno del Marvel Cinematic Universe, tra cinema e streaming, e la Dennings ha risposto così:



"Sì, ci sono diverse cose che ho girato per la Marvel e che stanno uscendo e non sono WandaVision. Però uh, probabilmente non posso dire altro... sì, lasceremo cadere il discorso così... sì, faremo così". Dunque sì, rivedremo la Dottoressa Lewis anche in nuovi e prossimi titoli MCU, molto probabilmente in Spider-Man 3 e Doctor Strange in the Multivers of Madness, progetti strettamente correlati a WandaVision e verrà introdotto al cinema il discorso sul Multiverso, ed essendo lei un'astrofisica il discorso è profondamente calzante al tema.



Vi ricordiamo che il sesto episodio di WandaVision verrà distribuito su Disney+ il prossimo 12 febbraio 2021. Per ulteriori approfondimenti, vi lasciamo anche alla storia di Quicksilver a cavallo tra X-Men e MCU.