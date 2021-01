WandaVision debutterà su Disney+ con due episodi, arriva la conferma ufficiale

A una settimana esatta dal debutto di WandaVision, Disney+ ha svelato con un comunicato ufficiale tutti i dettagli sulla premiere della serie Marvel con Elizabeth Olsen e Paul Bettany, in arrivo sulla piattaforma il 15 gennaio 2021.

Al contrario di quanto avvenuto con le due stagioni di The Mandalorian, la Casa di Topolino ha confermato che WandaVision debutterà su Disney+ con due episodi, entrambi disponibili per la visione a partire dal giorno designato. L'uscita della terza puntata è invece fissata al venerdì successivo, il 22 gennaio. Ricordiamo che la prima (?) stagione sarà composta in totale da 9 capitoli.

Stando alla sinossi ufficiale, WandaVision "fonde lo stile delle sitcom classiche con il Marvel Cinematic Universe, nel quale Wanda Maximoff e Vision - due esseri dotati di superpoteri che vivono la loro ideale vita suburbana - iniziano a sospettare che tutto non sia come sembra..."

Ambientata dopo gli eventi di Avengers: Endgame, la serie ha avrà anche il compito di inaugurare la tanto attesa Fase 4 del MCU dopo un 2020 completamente privo di titoli del franchise a causa della pandemia. Si proseguirà poi a marzo con The Falcon and the Winter Soldier e a maggio con Black Widow e la serie incentrata sul Loki di Tom Hiddleston.