WandaVision delude i fan! La serie non arriverà a Novembre su Disney+

In molti hanno sperato che WandaVision potesse approdare a Novembre su Disney+ ma, purtroppo i fan della serie Marvel sono stati pesantemente delusi. Nel teaser dei programmi in uscita a Novembre infatti, lo show dedicato a Scarlet Witch è del tutto assente.

Ciò che la clip promozionale mostra, tuttavia, è una anticipazione dei prossimi episodi di The Mandalorian, il remake di Black Beauty e un breve sguardo alla docuserie 616 collegata comunque al mondo della Marvel.

Durante le scorse settimane in molti avevano supposto che WandaVision sarebbe arrivata su Disney+ il prossimo 27 novembre ma, a ben guardare il video che potete vedere in allegato alla news, ciò non accadrà. Presupponiamo comunque che la serie possa essere rilasciata nelle battute finali di questo 2020.

Quando è stato diffuso il primo trailer ufficiale di WandaVision, la casa di Topolino ha fatto sapere che la serie sarebbe arrivata appunto entro dicembre. I particolari della trama sono ancora quasi del tutto ignoti ma, Paul Bettany ha dichiarato che sarà incredibile. Ciò fa sicuramente ben sperare. Molte sono le speculazioni che al momento stanno girando sul web, alcuni pensano addirittura che tutto sia frutto dell'immaginazione di Wanda Maximoff. Intanto per ingannare l'attesa, date un'occhiata agli incredibili Funko Pop dedicati a WandaVision.