WandaVision, dettagli dalla premiere: sarà una famosa scena dei fumetti?

Si era parlato delle possibile presenza di Evan Peters in WandaVision e una nuova voce di corridoio ci spiega come potrebbe essere introdotto il personaggio di Quicksilver usando una scena dei fumetti della Marvel.

Tutti i fan sono in attesa di scoprire qualche informazione in più riguardo la trama della serie incentrata su Wanda Maximoff, che si collegherà direttamente con il secondo film dedicato a Doctor Strange, ma per ora la Disney non ha voluto rivelare troppi dettagli. L'insider che scrive sul sito "Murphy's Multiverse" ha invece parlato di quella che probabilmente sarà una delle scene di apertura dello show, che ci mostrerà Wanda e Vision impegnati in una cena tra amici.

Per ricavare questa informazione, l'autore del post ha analizzato una vecchia intervista ad un addetto ai lavori della serie, in cui si può vedere alle sue spalle un muro su cui sono state incollate delle pagine dei fumetti. Secondo quanto scrive Charles Murphy, potrebbe trattarsi di pagine a cui si sono ispirati i produttori, scoprendo che uno dei fogli è preso dal numero 7 di "Vision", collana pubblicata nel 2015 e che ci mostra una cena a casa dei due protagonisti in cui sono presenti, tra gli altri, Quicksilver, Agatha Harkness, Wonder Man e The Whizzer.

Ovviamente i due che sarà molto probabile vedere saranno Quicksilver e Agatha Harkness, confermando ancora una volta la presenza di un membro degli X-Men nel MCU. In attesa di comunicazioni ufficiali, vi lasciamo con questo aggiornamento sullo stato dei lavori di WandaVision.