WandaVision, dettagli sul ruolo di Monica Rambeau: sarà spettacolare

A differenza di The Falcon and the Winter Soldier, che riprenderà a breve le riprese, WandaVision di Disney+ ha completato la fase produttiva poco prima del lockdown causato dalla Pandemia da Coronavirus, il che ha permesso agli addetti ai lavori di continuare montaggio, editing e finalizzazione anche da casa.

L'arrivo sul servizio streaming della serie con protagonisti Elizabeth Olsen e Paul Bettany nei rispettivi panni di Wanda Maximoff e Visione è previsto per il prossimo dicembre 2020, a data da destinarsi, e una nuova inserzione sul profilo del progetto su IMDb ci rivela oggi che Monica Rambeau (Teyonah Parris) sarà al centro di diverse scene d'azione davvero spettacolari.



Perché diciamo così? Perché la new entry dello show è una stuntman professionista molto conosciuta nel settore, Jawaundace Candece, che come viene segnalato nell'inserzione sarà proprio la controfigura della Parris nel ruolo della Rambeau. Questo significa che alcune sequenze saranno molto movimentate se non addirittura complesse e pericolose dal punto di vista dell'azione, tanto da richiedere appunto una controfigura, per un ruolo venduto finora come importante ma comunque secondario.



Ricordiamo che la Parris sarà una versione adulta della Monica Rambeau degli anni '90 vista in Captain Marvel, e dalle foto dal set sappiamo che sarà un'agente della S.W.O.R.D. (Sentient Observation and Response Department), una sorta di estensione ed evoluzione spaziale dello S.H.I.E.L.D.



Cosa ne pensate? Vi lasciamo alla speciale dedicato a WandaVision.