WandaVision: diffuso lo script originale del primo episodio della serie Disney+

WandaVision ha aperto le danze della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe e ci ha permesso di compiere un viaggio a dir poco unico in quel di Wesview dove la storie di Scarlet Witch e Visione si sono unite a quelle di ignare comparse, introducendo tra l'altro lo straordinario personaggio di Agatha Harkness.

Ora, a distanza di alcuni mesi dalla messa in onda della serie su Disney+ è stato diffuso l'intero script originale del pilot scritto da Jac Schaeffer. Come ormai sappiamo piuttosto bene, il primo episodio è stato ambientato negli anni '50 e ci ha mostrato Wanda e Visione come dei neosposi alle prese con un quadretto familiare in bianco e nero. Nel copione è possibile dare uno sguardo alle canzoni, alla scelta stilistica e a tutte quelle che sono state le particolarità della prima puntata di questo show tanto atteso.

Sfortunatamente, non ci sarà una stagione 2 di WandaVision ma le vicende di Scarlet Witch proseguiranno in Doctor Strange in The Multiverse of Madness. Questo è ormai chiaro anche dalle modifiche apportate alla scena post-credit dell'ultimo episodio dove si notano alcuni legami tra quella che è stata la prima serie del MCU rilasciata su Disney+ e il film che verrà diffuso nelle sale cinematografiche a partire dal 25 marzo 2022.