WandaVision, Disney al lavoro su uno spin-off su Agatha Harkness!

Avevamo parlato poche settimane fa della speranza di Kathryn Hahn di tornare a interpretare Agatha Harkness e sembra proprio che l'attrice sia stata accontentata. Stando a quanto riporta in esclusiva Variety, infatti, Disney e i Marvel Studios sarebbero al lavoro su uno spin-off di WandaVision incentrato proprio sul suo personaggio.

I dettagli sulla trama sono ancora ignoti, ma le fonti parlano di una "dark comedy", e a capo del progetto, come produttrice esecutiva e sceneggiatrice, ci sarebbe Jac Schaeffer, già nel team creativo della serie con Elizabeth Olsen e Paul Bettany.

Se lo spin-off fosse confermato, si tratterebbe del primo progetto di Jac Schaeffer con Marvel dopo l'accordo firmato lo scorso maggio con la major e 20th Television.

Prima di tornare nel Marvel Cinematic Universe, intanto, Kathryn Hahn sarà in The Comeback Girl, miniserie targata Showtime dove interpreterà l'attrice, produttrice e comica in Joan Rivers. Tra i suoi progetti per il futuro ci sono anche la serie Apple The Shrink Next Door e il film Knives Out 2, diretto come il precedente da Rian Johnson.

In WandaVision, come si ricorderà, Hahn ha interpretato Agnes, la vicina ficcanaso di Wanda Maximoff e Visione, che si scoprirà poi essere la strega Agatha Harkness. Uno degli Emmy conquistati dalla serie è proprio quello per il miglior brano originale, Agatha All Along, la canzone che accompagnava la rivelazione che il personaggio di Kathryn Hahn non era ciò che sembrava.