WandaVision, Disney pubblica il poster di Agnes: cosa nasconde la vicina?

Superare un'altra settimana di attesa per il prossimo episodio di WandaVision non è facile: la prima serie targata MCU sta riuscendo nell'intento di riportarci ai tempi in cui il binge watching era ben lontano dal far parte delle nostre abitudini, costringendoci a nutrirci di ipotesi e supposizioni su ciò che vedremo nella puntata successiva.

A stimolare la nostra immaginazione arrivano numerosi i poster che la produzione pubblica di settimana in settimana, anticipando di volta in volta l'aspetto che i nostri eroi assumeranno stavolta nel tentare di risultare una perfetta imitazione delle tipiche sitcom di un certo periodo storico.

Dopo gli anni '60, '70 e '80, dunque, stavolta toccherà alle sitcom anni '90 il compito di fornire la giusta ispirazione alla nostra Wanda: ad anticipare il nuovo look dei nostri arriva dunque il poster di questa settimana, che si fa notare in particolare per l'ennesimo cambio d'abito di Agnes.

La vicina di casa di Wanda e Visione sembra in effetti esser diventata il centro di un bel po' di teorie riguardanti lo show, in particolar modo dopo quel "momento" del quinto episodio. Anche voi pensate che Agnes nasconda qualcosa? Diteci la vostra nei commenti! Secondo alcuni, intanto, nei prossimi episodi di WandaVision potrebbe apparire Agamotto; vediamo, invece, quale sarebbe stato il destino del cadavere di Visione nelle mani dello SWORD.